США не заохочують удари по Росії, але справа України, як воювати, - держдеп
У Держдепартаменті кажуть, що не заохочують Україну до нападу на російську територію, але нагадують, що агресор – Росія і Україна обирає, як воювати
Про це заявив прессекретар Держдепартаменту США Метью Міллеру на щоденному брифінгу, пише BBC.
Йому поставили два питання щодо подій у Білгородській області. На питання про те, що саме там відбувається, Міллер запропонував звернутися до Пентагону.
Крім цього, його запитали, як США ставляться до того, що бійці, які перейшли кордон, імовірно оснащені американською зброєю. На це представник Держдепартаменту відповів так:
"Ми ясно дали зрозуміти українцям, що ми не підтримуємо і не заохочуємо атаки за кордонами України. Разом з тим, я вважаю, що важливо зробити крок назад і нагадати всім, усьому світу, що, звісно, саме Росія розпочала цю війну, Росія продовжує напади на громадянське населення України, на школи, лікарні та громадянську інфраструктуру. Тому як Україна вестиме свої військові дії – це справа самої України. Агресор у цій війні – Росія".
- Нагадаємо, 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинку та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони. В регіоні запровадили режим контртерористичної операції та евакуюють ядерні боєприпаси.
- Пізно ввечері 23 травня в Бєлгороді зафіксовано прильоти в адміністративні споруди, зокрема в будівлі ФСБ та МВС, також повідомляють про удари безпілотників по адмінбудівлях у Грайвороні та Борисівці.
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