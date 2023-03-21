Про це він написав у своєму блозі.

"Країни, які входять до санкційної коаліції, повинні запровадити обмеження проти всіх членів російського уряду, усіх членів путінської партії "Єдина Росія" та інших російських партій, що підтримують війну, всіх російських мільярдерів, усіх керівників та членів правління державних підприємств, а також усіх путінських пропагандистів, включаючи артистів, які підтримують війну", - написав Майкл Макфол.

Дипломат впевнений, що обмеження мають запроваджуватися щодо посад, а не конкретних осіб. Це дозволить уникнути неочевидної процедури прийняття рішень про індивідуальні санкції. Цей підхід поставить впливових росіян перед вибором: піти з посад або потрапити під санкції.

Крім того, Макфол запропонував новий підхід до російських мільярдерів, які потрапили під санкції. Вони можуть вийти з-під санкцій, якщо публічно засудять війну і особисто Путіна, пожертвують половину свого статку на відновлення України, а також позбудуться капіталовкладень у РФ.

Макфол також запропонував запровадити додатковий податковий збір для росіян на відновлення України, який потрібно буде сплачувати для отримання туристичної візи.

У Кремлі цю ініціативу піддали сумніву. За словами прессекретар Путіна Дмитра Пєскова, цими пропозиціями навряд чи хтось скористається.

"Великі підприємці ногами стоять на російській землі. У них підприємства працюють тут, їхні інвестиції працюють тут у Росії, їхній бізнес і дохід теж виникає тут. Тому такі пропозиції навряд чи будуть сприйняті кимось серйозно", - заявив Пєсков на брифінгу.