Про це під час виступу в університеті Рупрехта-Карла у німецькому місті Гайдельберг заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Укрінформ.

Як підкреслив польський прем’єр, ця війна точиться за спільні європейські цінності, і українці воюють не лише за себе, а й за свободу Європи.

"Наше майбутнє також залежить від результатів цієї війни, від того, як вона закінчиться. Поразка України означала б поразку Заходу, поразку всього вільного світу... Після цього Росія почувалася б безкарною, і світ би змінився – настав би час непередбачуваності", - сказав Моравецький.

Він порівняв Путіна з Гітлером: "Як умиротворення в 1930-х, заохотило Гітлера до дій, так і поразка України заохотила б Путіна діяти далі, переконала б його нічого не боятися".

За словами Моравецького, Путін розраховував, що українці здадуться, виберуть мир і заплатять за нього будь-яку ціну. Він наголосив, що помилкою Путіна була недооцінка українців і їхньої готовності жертвувати життями заради своєї держави.

"Росія продовжує брехливо звинувачувати українців у фашизмі. Так само говорив Сталін... Треба чітко сказати, що фашист – це людина, яка хоче знищити інші народи, яка порушує права людини і яка хоче розтоптати людську гідність. Фашистом сьогодні є Володимир Путін і всі ті, хто допомагають йому в російській агресії проти України", - зазначив глава польського уряду.

Він висловив переконання, що європейці "зобов’язані протистояти російському фашизму, оскільки це є суттю європейської ідентичності". І, сьогодні українці нагадують європейцям, якою має бути Європа – з правом кожної людини на безпеку, свободу, демократію.

Моравецький також указав на необхідність сильнішої політичної волі для підтримки України. Зокрема, настав час для конфіскації російського майна за кордоном, аби воно пішло на відбудову України.

"Жорстокі агресори повинні знати, що рано чи пізно доведеться платити за збитки, завдані цією агресією. Сьогодні я хочу сказати всім лідерам Європи: настав час конфіскувати російське майно, щоб відбудувати Україну та зменшити витрати на енергоносії для європейців", - констатував голова Ради міністрів Польщі.

Як зазначив Моравецький, трансатлантична співпраця довела, що НАТО на сьогодні є найефективнішим оборонним союзом, який коли-небудь існував.

"Без США і Польщі сьогодні вже не було б України", - висловив думку польський прем’єр. І додав, що ключове значення для безпеки Європи матиме приєднання найближчим часом до Північноатлантичного альянсу Фінляндії та Швеції. Він закликав країни Європи до збільшення видатків з бюджету на обороноздатність, нагадавши, що Польща зараз виділяє на це до 4% ВВП.

Моравецький підкреслив, що Путін напав на Україну, оскільки був переконаний у слабкості Європи, але російський диктатор помилився. Утім, додав прем’єр Польщі, Європа ще не перемогла.

"Майбутнє Європи зараз твориться боротьбою українців, які також борються за нас. Українців треба підтримувати, їхній бойовий дух має бути для нас натхненням", - підсумував глава уряду Польщі.