Експосол США в Росії радить всім почати вчити українську

Про це під час 15-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", сказав посол Майкл Макфол, Директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету, посол США в Росії у 2011-14 роках.

Він зазначив, що після розпаду СРСР у США стали набагато менше уваги приділяти вивченню окремих країн, які раніше перебували під окупацією Росії.

"Ми мали досить московоцентричний погляд. Так само в академічних колах. Я професор Стенфордського університету і скажу вам, що у нас немає кафедри україністики. І це ганьба, це дуже неправильно. І якщо хтось має мільйони доларів, які може вкласти в гарну справу, зв'яжіться зі мною, ми маємо подумати про це. І я не жартую", - сказав він.

Майкл Макфол переконаний, що західний світ, зокрема США, має деколонізувати погляд на цей регіон "не лише у нашій політиці, але і в тому, як ми викладаємо його історію і так далі".

"Я знаю, що Тімоті Снайдер працює над цим питанням, але назагал це набагато ширша проблема. Оскільки Україна стане однією з найважливіших країн в Європі, однією з найважливіших країн Євросоюзу і НАТО. Тому ми, зокрема як США, повинні почати розуміти Україну в усіх її проявах, в усіх вимірах, а не лише як країну, що розташована десь поряд із Росією", - резюмував він.

25-26 травня проходить 15-й щорічний Київський безпековий форум "За Нашу і Вашу Свободу / Fighting for NATO" за участі відомих міжнародних діячів. На форумі, зокрема, була сформована Рада Безпеки КБФ і ухвалено позиційний документ з рекомендаціями до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться у липні.