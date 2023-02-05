Про це Беннет заявив у інтерв'ю Хадашот 12.

За його словами, під час зустрічі у Москві 5 березня 2022 року, Путін особисто пообіцяв йому не вбивати Зеленського.

"Під час зустрічі Путін пішов на дві великі поступки. Він відмовився від демілітаризації, денацифікації України та усунення Зеленського. Це найцінніше - життя лідера. Я знав, що Зеленському в бункері загрожує небезпека, і що вони не знали його місцезнаходження. У якийсь момент я сказав Путіну: "Слухай, а як щодо цієї історії? Ти збираєшся його вбивати?". І він сказав: "Я не буду вбивати Зеленського", - розповів Беннет.

Він додав, що по дорозі з Кремля в аеропорт, він зателефонував Зеленському та сказав, що Путін не збирається його вбивати.

"Він запитав мене: "Ти впевнений?" Я відповів йому: "100 відсотків, він вас не вб'є". Через дві години Зеленський піднявся в кабінет і зняв відео, на якому сказав: "Я не боюся", - розповів Беннет.

Він також стверджує, що Зеленський у березні 2022 року був готовий піти на дуже велику поступку та відмовитися від вступу України в НАТО.

"Це величезні кроки з усіх боків. Щоправда, вони перестали це робити, я вважаю, що вони помилилися", - зазначив Беннет.