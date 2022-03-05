В Москву прибув прем'єр Ізраїлю говорити з Путіним про війну в Україні
Нафталі Беннет зробив це символічно у суботу, коли ортодоксальні іудеї можуть відриватись від молитви лише заради миру і порятунку людства.
Про візит повідомляє російський "Інтерфакс", з посиланням на прессекретар президента Росії Дмитра Пєскова, інформує Еспресо.TV
"Обговорюється ситуація навколо України", – сказав Пєсков журналістам.
Зустріч із Путіним тривала понад дві з половиною години.
Як зазначає телеграм канал "Медуза", це перший візит західного лідера з часу віроломного нападу Росії на Україну. Окрім цього дуже несподівано, що прем'єр Ізраїлю прибув саме в суботу. Відомо, що Нафталі Беннет суворо дотримується Шабат; вже під час перебування прем'єр-міністром він утримувався від поїздок у суботній день. Представник ізраїльського прем'єра пояснив, що юдейські закони дозволяють порушувати цей розпорядок заради порятунку людських життів.
Видання The Jerusalem Post додає, що Ізраїль прагне стати посередником у мирних переговорах між країнами, а США та Україна були поінформовані про цей візит.
Беннет двічі спілкувався з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським після вторгнення Росії в Україну. Зеленський попросив Беннета спробувати стати посередником між сторонами.
Ізраїль засудив вторгнення Росії в Україну через міністра закордонних справ Яїра Лапіда та голосування в Генеральній Асамблеї ООН, але Беннет стримався, щоб сказати що-небудь про Росію. У своїх останніх заявах він висловив підтримку українському народу та закликав до переговорів.
Цей візит ізраїльські експерти також пов'язують з напруженою ситуацією у Сирії та Ірані.
Після розмови з Путіним, прем'єр Ізраїля зателефонував Володимиру Зеленському, - повідомляє журналіст Барак Равід, - і повернувся в Тель-Авів. та по дорозі
ще завітав у Берлін, де провів зустріч з канцлером Германії Олафом Шольцем.
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