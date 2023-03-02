Експрем’єр Литви Кубілюс спрогнозував вступ України до ЄС у 2029 році

Про це він сказав в інтерв'ю одному з українських ЗМІ.

"У резолюціях Європарламенту ми записали, що переговори з Україною щодо її вступу до Євросоюзу мають розпочатися 2023 року. І ми хочемо, щоб вони проходили так, як із Центральною Європою. У Литви на переговори з ЄС пішло три роки, у Польщі чотири роки – це країна велика, співмірна з Україною. З огляду на цей досвід, ми в Європарламенті думаємо, що переговори з Україною можуть добігти кінця до 2027 року, коли Литва головуватиме в Євросоюзі. Ще рік-два потрібно на ратифікацію договору в усіх 27 членах ЄС. Якщо працювати в гарному темпі, то можна сподіватися, що вже 2029 року Україна зможе брати участь у виборах Європейського парламенту як повноцінний член ЄС", - заявив Кубілюс.

Він наголосив, що це думка членів Європарламенту.

При цьому політик зазначив, що членству України в ЄС мають передувати реформи.