Експрем’єр Литви Кубілюс спрогнозував вступ України до ЄС у 2029 році
Депутат Європарламенту, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс заявив, що Україна може вступити до Євросоюзу в 2029 році
Про це він сказав в інтерв'ю одному з українських ЗМІ.
"У резолюціях Європарламенту ми записали, що переговори з Україною щодо її вступу до Євросоюзу мають розпочатися 2023 року. І ми хочемо, щоб вони проходили так, як із Центральною Європою. У Литви на переговори з ЄС пішло три роки, у Польщі чотири роки – це країна велика, співмірна з Україною. З огляду на цей досвід, ми в Європарламенті думаємо, що переговори з Україною можуть добігти кінця до 2027 року, коли Литва головуватиме в Євросоюзі. Ще рік-два потрібно на ратифікацію договору в усіх 27 членах ЄС. Якщо працювати в гарному темпі, то можна сподіватися, що вже 2029 року Україна зможе брати участь у виборах Європейського парламенту як повноцінний член ЄС", - заявив Кубілюс.
Він наголосив, що це думка членів Європарламенту.
При цьому політик зазначив, що членству України в ЄС мають передувати реформи.
- 28 лютого 2022 року Україна подала заявку про вступ до ЄС.
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