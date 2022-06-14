Про це повідомляє Tim Boxeo у twitter.

Накатані відправив Дела Торре на підлогу ударом по печінці на 76-й секунді бою.

Японець у червні 2021 року програв нокаутом українцю Василю Ломаченку. Також Масайоші Накатані у 2019 році зустрічався з іншим ексчемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг) - американцем Теофімо Лопесом - та поступився йому за очками.

Для Накатані бій проти Дела Торре був першим після поразки від Ломаченка.

5 червня Девін Хейні відібрав у Джорджа Камбососа звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

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