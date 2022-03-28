Екстренер "Дніпра" розповів, як сприймають війну РФ проти України в Іспанії

Про це Рамос розповів у інтерв'ю FanDay.

За словами іспанського тренера, він провів в Україні чимало років, тому йому боляче спостерігати за стражданнями українців.

"Тому я прийняв рішення допомагати українцям через свої можливості - дав притулок у своєму будинку українську сім'ю, влаштовую благодійні вечері, одним словом, допомагаю чим можу", - розповів Рамос.

Він додав, що в Іспанії знають правду про те, що росіяни коять у Маріуполі, Харкові, Чернігові.

"Гадаю, всі країни мають максимально включатися до цієї війни, допомагати Україні, бо Росія скидає ракети та бомби не лише на об'єкти військової інфраструктури, а й знищує мирне населення, дітей, жінок. Але ми не політики і нам непросто до кінця зрозуміти, чому НАТО, Сполучені Штати та інші впливові країни припускають таку кількість жертв в Україні. Нам з боку здається, що НАТО варто було б ми втрутитися, але водночас ми не уявляємо до яких наслідків це може призвести. Але мене дивує, що Північноатлантичний Альянс обрав вичікувальну позицію, і дивиться крок за кроком за розвитком подій", - сказав Рамос.

Він констатував, що ситуація напружена і передбачити подальший розвиток дуже складно.

"Путін показав себе безжальним і немилосердним, атакував Україну в найжорстокішій манері. Тому може статися будь-що, і, звичайно, є страх, що Путін може використовувати ядерну зброю. Теоретично це може перерости в Третю світову війну. Ми не знаємо, як Путін відреагує на той чи інший розвиток подій", - підсумував Рамос, який тренував "Дніпро" у 2010 - 2014 роках.

Нагадаємо, 19 березня колишній головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру розкритикував світових лідерів за бездіяльність в умовах російської агресії проти України.

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