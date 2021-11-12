Екстренер "Карпат", який є прихильником Путіна, може несподівано повернутись в України

Про це повідомляє "Динамоманія"



За інформацією джерела, "Колос" займається пошуками нового головного тренера. У ковалівському клубі незадоволені результати команди в УПЛ - 11 місце.



Одним з претендентів на посаду в "Колосі" є білорус Олег Кононов. Також на місце в Ковалівці претендує Патрік ван Леувен, якого 26 жовтня звільнили з "Маккабі" Тель-Авів.



У списку інтересів ще присутні Роман Григорчук і Дмитро Михайленко.

Останнім місцем роботи Олега Кононова була латвійська "Рига", яку він покинув у вересні 2020 року. Раніше білорус встиг попрацювати у львівських "Карпат", "Севастополі" і московському "Спартаку".

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