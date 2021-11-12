Екстренер "Карпат", який є прихильником Путіна, може несподівано повернутись в України
Білорус Олег Кононов є одним з головних претендентів на посаду головного тренера ковалівського "Колоса"
Про це повідомляє "Динамоманія"
За інформацією джерела, "Колос" займається пошуками нового головного тренера. У ковалівському клубі незадоволені результати команди в УПЛ - 11 місце.
Одним з претендентів на посаду в "Колосі" є білорус Олег Кононов. Також на місце в Ковалівці претендує Патрік ван Леувен, якого 26 жовтня звільнили з "Маккабі" Тель-Авів.
У списку інтересів ще присутні Роман Григорчук і Дмитро Михайленко.
Останнім місцем роботи Олега Кононова була латвійська "Рига", яку він покинув у вересні 2020 року. Раніше білорус встиг попрацювати у львівських "Карпат", "Севастополі" і московському "Спартаку".
- У 2017 році колишній тренер львівських "Карпат" Олег Кононов сфотографувався у футболці із зображенням Володимира Путіна.
- Влітку 2019-го року Олег Кононов міг очолити київське "Динамо".
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