Екстренер ПСЖ знайшов нову роботу в Катарі
Новим головним тренером катарського "Аль-Духаїля" стане Крістоф Галтьє
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, перемовини Крістофа Галтьє та катарського "Аль-Духаїля" перебувають на завершальній стадії. Сторони близькі до завершення угоди.
Попереднім клубом 57-річного Галтьє був французький ПСЖ. Раніше француз також очолював "Ніццу", "Лілль", "Сент-Етьєн" та "Марсель".
Разом з "Ліллем" та ПСЖ тренер вигравав чемпіонат Франції. З ПСЖ він також здобув Суперкубок Франції, а з "Сент-Етьєном" - Кубок ліги.
- Раніше з посади головного тренера "Аль-Духаїля" був звільнений Ернан Креспо. Команда йде четвертою у турнірній таблиці та після 5-х матчів відстає від першої позиції на 3 бали.
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