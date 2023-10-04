Екстренер ПСЖ знайшов нову роботу в Катарі

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, перемовини Крістофа Галтьє та катарського "Аль-Духаїля" перебувають на завершальній стадії. Сторони близькі до завершення угоди.

Попереднім клубом 57-річного Галтьє був французький ПСЖ. Раніше француз також очолював "Ніццу", "Лілль", "Сент-Етьєн" та "Марсель".

Разом з "Ліллем" та ПСЖ тренер вигравав чемпіонат Франції. З ПСЖ він також здобув Суперкубок Франції, а з "Сент-Етьєном" - Кубок ліги.