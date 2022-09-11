Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, у "Брайтоні" розглядають Де Дзербі, як одного з кандидатів на посаду нового головного тренера. Є інформація, що сторони вже контактували та розпочали переговори.

Також серед кандидатів називають головного тренера норвезького "Буде-Глімт" К’єтіля Кнутсена. У "Брайтоні" ціль - розвиток молодих гравців - англійці шукають фахівця, який продовжить реалізацію їхньої філософії.

"Брайтон" залишився без головного тренера, адже Грем Поттер очолив "Челсі".