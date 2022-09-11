Екстренер "Шахтаря" може очолити клуб АПЛ
Італієць Роберто Де Дзербі може стати новим головним тренером англійського "Брайтона"
Про це повідомляє The Telegraph.
За інформацією джерела, у "Брайтоні" розглядають Де Дзербі, як одного з кандидатів на посаду нового головного тренера. Є інформація, що сторони вже контактували та розпочали переговори.
Також серед кандидатів називають головного тренера норвезького "Буде-Глімт" К’єтіля Кнутсена. У "Брайтоні" ціль - розвиток молодих гравців - англійці шукають фахівця, який продовжить реалізацію їхньої філософії.
"Брайтон" залишився без головного тренера, адже Грем Поттер очолив "Челсі".
Роберто Де Дзербі очолював "Шахтар" 3 25 травня 2021 року. Під керівництвом італійця команда провела 30 матчів, здобула 20 перемог, 5 разів зіграла внічию та зазнала 5 поразок.
Разом із "Шахтарем" Де Дзербі здобув Суперкубок України. На момент зупинки чемпіонату України через повномасштабну російську агресію, "Шахтар" займав перше місце та отримав право грати у новому сезоні на груповому раунді Ліги чемпіонів.
- 11 липня італієць Роберто Де Дзербі залишив посаду головного тренера донецького "Шахтаря".
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