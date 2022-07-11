"Шахтар" оголосив про відставку Де Дзербі з посади головного тренера
Італієць Роберто Де Дзербі залишив посаду головного тренера донецького "Шахтаря"
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
У клубі заявили, що "Шахтар" та головний тренер команди Роберто Де Дзербі ухвалили взаємне рішення про завершення співпраці. Разом з італійцем команду залишають його асистенти - Давіде Поссанціні, Вінченцо Тереза, Маркаттільйо Маркаттільї, Агостіно Тібауді, Мікеле Каваллі, Джорджіо Б’янкі, Паоло Б’янко
Роберто Де Дзербі очолював "Шахтар" 3 25 травня 2021 року. Під керівництвом італійця команда провела 30 матчів, здобула 20 перемог, 5 разів зіграла внічию та зазнала 5 поразок.
Разом із "Шахтарем" Де Дзербі здобув Суперкубок України. На момент зупинки чемпіонату України через повномасштабну російську агресію, "Шахтар" займав перше місце та отримав право грати у новому сезоні на груповому раунді Ліги чемпіонів.
- 24 червня повідомлялося, що новим головним тренером "Шахтаря" стане хорват Ігор Йовічевич, який очолює "ДнІпро-1".
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