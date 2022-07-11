Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

У клубі заявили, що "Шахтар" та головний тренер команди Роберто Де Дзербі ухвалили взаємне рішення про завершення співпраці. Разом з італійцем команду залишають його асистенти - Давіде Поссанціні, Вінченцо Тереза, Маркаттільйо Маркаттільї, Агостіно Тібауді, Мікеле Каваллі, Джорджіо Б’янкі, Паоло Б’янко

Роберто Де Дзербі очолював "Шахтар" 3 25 травня 2021 року. Під керівництвом італійця команда провела 30 матчів, здобула 20 перемог, 5 разів зіграла внічию та зазнала 5 поразок.

Разом із "Шахтарем" Де Дзербі здобув Суперкубок України. На момент зупинки чемпіонату України через повномасштабну російську агресію, "Шахтар" займав перше місце та отримав право грати у новому сезоні на груповому раунді Ліги чемпіонів.

24 червня повідомлялося, що новим головним тренером "Шахтаря" стане хорват Ігор Йовічевич, який очолює "ДнІпро-1".

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