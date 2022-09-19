Екстренер "Шахтаря" очолив одного з лідерів АПЛ
Колишній головний тренер "Шахтаря" італієць Роберто Де Дзербі став головним тренером "Брайтона", який займає в чемпіонаті Англії четверте місце
Про це повідомляє офіційний сайт "Брайтона".
Англійський клуб підписав з Де Дзербі контракт на чотири роки. на посаді головного тренера "Брайтона" італієць замінив Грема Поттера, який очолив "Челсі".
Після шести турів чемпіонату Англії "Брайтон" перебуває в групі лідерів та замає четверте місце.
43-річний Роберто Де Дзербі очолював "Шахтар" з травня 2021 року. Під керівництвом італійця команда провела 30 матчів, здобула 20 перемог, 5 разів зіграла внічию та зазнала 5 поразок.
Разом із "Шахтарем" Де Дзербі здобув Суперкубок України. На момент зупинки чемпіонату України через повномасштабну російську агресію, "Шахтар" займав перше місце та отримав право грати у нинішньому сезоні на груповому раунді Ліги чемпіонів. також він тренував італійські "Фоджу", "Беневенто", "Палермо" та "Сассуоло".
Італійця на посаді головного тренера "Шахтаря" замінив хорват Ігор Йовічевіч.
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11 липня Роберто Де Дзербі залишив посаду головного тренера донецького "Шахтаря".
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