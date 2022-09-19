Про це повідомляє офіційний сайт "Брайтона".

Англійський клуб підписав з Де Дзербі контракт на чотири роки. на посаді головного тренера "Брайтона" італієць замінив Грема Поттера, який очолив "Челсі".

Після шести турів чемпіонату Англії "Брайтон" перебуває в групі лідерів та замає четверте місце.

43-річний Роберто Де Дзербі очолював "Шахтар" з травня 2021 року. Під керівництвом італійця команда провела 30 матчів, здобула 20 перемог, 5 разів зіграла внічию та зазнала 5 поразок.

Разом із "Шахтарем" Де Дзербі здобув Суперкубок України. На момент зупинки чемпіонату України через повномасштабну російську агресію, "Шахтар" займав перше місце та отримав право грати у нинішньому сезоні на груповому раунді Ліги чемпіонів. також він тренував італійські "Фоджу", "Беневенто", "Палермо" та "Сассуоло".

Італійця на посаді головного тренера "Шахтаря" замінив хорват Ігор Йовічевіч.

11 липня Роберто Де Дзербі залишив посаду головного тренера донецького "Шахтаря".

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