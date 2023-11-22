Екстренер "Шахтаря" зацікавив "Реал". Відбулися перші контакти, - ЗМІ
Головний тренер англійського "Брайтона" Роберто Де Дзербі є одним з претендентів, щоб очолити мадридський "Реал"
Про це повідомляє Sport.ES.
За інформацією джерела, представники "Реала" вже контактували з Роберто Де Дзербі. У Мадриді впевнені, що італієць зможе достойно замінити Карла Анчелотті, який повинен очолити збірну Бразилії після завершення сезону.
"Реал" шукає тренерський штаб і головного тренера, який добре працює з молоддю. Саме тому клуб і звернув увагу на Де Дзербі, який зараз працює у "Брайтоні".
До АПЛ 44-річний італієць очолював "Шахтар". Де Дзербі також працював зі "Сассуоло", "Беневенто", "Палермо" та "Фоджею".
- Лідер мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор вибув з гри до лютого 2024 року.
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