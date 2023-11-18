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Головна Спорт Ключовий футболіст "Реала" отримав важку травму

Ключовий футболіст "Реала" отримав важку травму

18 листопада, 2023 субота
21:37
Спорт Вінісіус Жуніор, Реал, Ла Ліга

Вінгер мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор вибув з гри до лютого 2024 року

Про це повідомляє авторитетний журналіст Хосе Луїс Санчес.

За інформацією джерела, 23-річному Вінісіусу Жуніору діагностували розрив двоголового м'яза стегна з пошкодженням дистального сухожилля. Він гарантовано пропустить близько 13 матчів і зможе повернутись на поле лише в лютому.

Бразилець травмувався в матчі кваліфікації ЧС-2026 проти Колумбії. На початку осені Вінісіус Жуніор пропустив місяць через іншу травму стегна.

У цьому сезоні на рахунку Вінісіуса 6 голів та 3 результативні передачі. Бразилець є ключовим футболістом "Реала".

  • 17 листопада стало відомо, що голкіпер "Реала" Андрій Лунін зацікавив представників лондонського "Арсеналу".
футбол
Бразилія
Реал
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