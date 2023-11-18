Ключовий футболіст "Реала" отримав важку травму
Вінгер мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор вибув з гри до лютого 2024 року
Про це повідомляє авторитетний журналіст Хосе Луїс Санчес.
За інформацією джерела, 23-річному Вінісіусу Жуніору діагностували розрив двоголового м'яза стегна з пошкодженням дистального сухожилля. Він гарантовано пропустить близько 13 матчів і зможе повернутись на поле лише в лютому.
Бразилець травмувався в матчі кваліфікації ЧС-2026 проти Колумбії. На початку осені Вінісіус Жуніор пропустив місяць через іншу травму стегна.
У цьому сезоні на рахунку Вінісіуса 6 голів та 3 результативні передачі. Бразилець є ключовим футболістом "Реала".
- 17 листопада стало відомо, що голкіпер "Реала" Андрій Лунін зацікавив представників лондонського "Арсеналу".
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