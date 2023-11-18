Ключовий футболіст "Реала" отримав важку травму

Про це повідомляє авторитетний журналіст Хосе Луїс Санчес.

За інформацією джерела, 23-річному Вінісіусу Жуніору діагностували розрив двоголового м'яза стегна з пошкодженням дистального сухожилля. Він гарантовано пропустить близько 13 матчів і зможе повернутись на поле лише в лютому.

Бразилець травмувався в матчі кваліфікації ЧС-2026 проти Колумбії. На початку осені Вінісіус Жуніор пропустив місяць через іншу травму стегна.

У цьому сезоні на рахунку Вінісіуса 6 голів та 3 результативні передачі. Бразилець є ключовим футболістом "Реала".