Лунін знайшов варіант продовжити кар'єру в англійському топ-клубі

Про це повідомляє ElNacional.cat.

За інформацією джерела, воротар "Арсеналу" Аарон Ремсдейл остаточно вирішив, що покине лондонську команду у зимове трансферне вікно. Англієць вже вивчає усі пропозиції.

"Арсенал" розпочав шукати заміну Ремсдейлу. Основою ціллю лондонського клубу є воротар "Реала" Андрій Лунін. Англійці хотіли б оформити трансфер вже взимку.

Андрій Лунін в "Реалі"

За інформацією Marca, "Реал" минулого літа був готовий продати 24-річного Андрія Луніна за 8 млн євро. На українського воротаря є попит, хоча за рік він може покинути Мадрид безплатно.

Проте основний воротар "Реала" Тібо Куртуа серйозно травмувався і Лунін, який був другим номером, прийняв рішення залишитись. Натомість мадридці підписали Кепу Аріссабалагу, який виборов конкуренцію в українця.

Чинний контракт Андрія Луніна з "Реалом" діє до літа 2024 року. 2018 року Лунін перейшов у мадридський клуб з луганської "Зорі" за 8,5 млн євро.

Загалом Лунін зіграв за цей час за "Реал" лише 21 матч. У них українець пропустив 20 мʼячів, 6 матчів зіграв "на нуль".

У цьому сезоні Лунін провів 4 матчі. Двічі "на нуль": проти "Альмерії": українця визнали одним з кращих на полі, а в Лізі чемпіонів, проти "Браги" (3:0), Андрій Лунін відбив пенальті.