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"Реал" переміг "Альмерію" у Ла Лізі. Луніна визнали одним з кращих гравців матчу

19 серпня, 2023 субота
22:59
Спорт Андрій Лунін, Реал, Ла Ліга

У 2-му турі чемпіонату Іспанії з футболу мадридський "Реал" на виїзді переміг "Альмерію"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Реала" над "Альмерією" з рахунком 3:1. У стартовому складі мадридців вийшов український голкіпер Андрій Лунін.

На 3-й хвилині Серхіо Аррібас вивів "Альмерію" вперед і вразив ворота Луніна. Проте "Реал" зумів відповісти дублем Джуда Беллінгема та голом Вінісіуса Жуніора.

Андрій Лунін отримав за матч оцінку 8,2. Це другий показник серед всіх гравців матчу. Вище лише у Беллінгема, який оформив дубль. "Альмерія" завдала 7 ударів у площину воріт українця.

Ла Ліга

2-й тур

19 серпня

"Альмерія" - "Реал" 1:3

Голи: Аррібас, 3 - Беллінгем, 19, 60, В. Жуніор, 73

Проблема з голкіперами "Реала"

Мадридський "Реал" орендував у лондонського "Челсі" Кепу Аррісабалагу. Мадридці орендували іспанця на один сезон. Вони пішли на такий крок після важкої травми основного воротаря - Тібо Куртуа. Дублером бельгійця був українець Андрій Лунін. 

Травма Куртуа

Основний воротар Тібо Куртуа травмувався на тренуванні. За висновками медиків мадридського клубу, бельгієць отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна.

При подібних травмах термін відновлення зазвичай складає близько шести місяців. Таким чином, у 2023 році Куртуа за "Реал" більше не зіграє. 

Андрій Лунін в "Реалі"

За інформацією Marca, "Реал" цього літа був готовий продати 24-річного Андрія Луніна за 8 млн євро. На українського воротаря є попит, хоча за рік він може покинути Мадрид безплатно.

Чинний контракт голкіпера з "Реалом" діє до літа 2024 року. У 2018 році Лунін перейшов у мадридський клуб з луганської "Зорі" за 8,5 млн євро.

Загалом Лунін зіграв за цей час за "Реал" лише 19 матчів, більшість з яких у минулому сезоні - 12. В них українець пропустив 20 мʼячів, а 5 матчі зіграв "на нуль". 

футбол
Іспанія
Реал
Андрій Лунін
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