Про це повідомляє офіційний сайт "Реалу".

Мадридці орендували воротаря "Челсі" на один сезон. Вони пішли на такий крок після важкої травми основного голкіпера - Тібо Куртуа. Дублером бельгійця був українець Андрій Лунін.

Кар'єра Кепи Аррісабалаги

Кепа виступав за "Челсі" з літа 2018 року. Лондонці його придбали з "Атлетіка" з Більбао за 80 млн євро. Минулого сезону іспанець провів за "Челсі" 39 матчів, з них 12 "на нуль", пропустив 45 мʼячів.

28-річний Аррісабалага виграв з "Челсі" Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу та Лігу Європи.

За збірну Іспанії голкіпер зіграв 13 матчів та став у її складі переможцем Ліги націй-2023.

Кепа грає за "Челсі" з літа 2018 року. Його придбали з "Атлетіка Більбао" за 80 млн євро. Минулого сезону іспанець провів 39 матчів, з них 12 "на нуль", пропустив 45 мʼячів.

Травма Куртуа

Тібо Куртуа травмувався на тренуванні. За висновками медиків мадридського клубу, бельгієць отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. При подібних травмах термін відновлення зазвичай складає близько шести місяців. Таким чином, у 2023 році Куртуа за "Реал" більше не зіграє.

Андрій Лунін в "Реалі"

За інформацією Marca, "Реал" цього літа був готовий продати 24-річного Андрія Луніна за 8 млн євро. На українського воротаря є попит, хоча за рік він може покинути Мадрид безплатно.

Чинний контракт голкіпера з "Реалом" діє до літа 2024 року. У 2018 році Лунін перейшов у мадридський клуб з луганської "Зорі" за 8,5 млн євро.

Загалом Лунін зіграв за цей час за "Реал" лише 18 матчів, більшість з яких у минулому сезоні - 12. В них українець пропустив 13 мʼячів, а 5 матчі зіграв "на нуль".