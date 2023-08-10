Про це повідомляє офіційний сайт "Реалу".

Куртуа травмувався на тренуванні. За висновками медиків мадридського клубу, бельгієць отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Найближчими днями воротареві зроблять операцію.

При подібних травмах термін відновлення зазвичай складає близько шести місяців. Таким чином, у 2023 році Куртуа за "Реал" більше не зіграє.

Дублером "першого номера" іспанського клубу є українець Андрій Лунін.

Становище Луніна в "Реалі"

За інформацією Marca, "Реал" цього літа був готовий продати 24-річного Андрія Луніна за 8 млн євро. На українського воротаря є попит, хоча через рік він може покинути Мадрид безплатно.

Чинний контракт голкіпера з "Реалом" діє до літа 2024 року. У 2018 році Лунін перейшов у мадридський клуб з луганської "Зорі" за 8,5 млн євро.

Загалом Лунін зіграв за цей час за "Реал" лише 17 матчів, більшість з яких у минулому сезоні - 12. В них українець пропустив 13 мʼячів, а 4 матчі зіграв "на нуль".