Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 8 листопада
У середу, 8 листопада, зіграють ще 8 матчів четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
4-й тур
7 листопада
19:45 "Наполі" (Італія) - "Уніон Берлін" (Німеччина)
19:45 "Реал Сосьєдад" (Іспанія) - "Бенфіка" (Португалія)
22:00 "Арсенал" (Англія) - "Севілья" (Іспанія)
22:00 "Баварія" (Німеччина) - "Галатасарай" (Туреччина)
22:00 "Зальцбург" (Австрія) - "Інтер" (Італія)
22:00 "Копенгаген" (Данія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)
22:00 ПСВ (Нідерланди) - "Ланс" (Франція)
22:00 "Реал" (Іспанія) - "Брага" (Португалія)
Трансляції усіх матчів доступні на Megogo
- У 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" виявився кращим за іспанську "Барселону".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
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- Ужгород
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- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
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