Ексвіцепремʼєр РФ Рогозін незаконно перетнув державний кордон України
Ексвіцепремʼєру Росії Дмитру Рогозіну "оголосили" про підозру в незаконному перетинанні українського державного кордону
Про це інформує Державна прикордонна служба України.
ДПСУ встановила, що ексголову Роскосмосу і колишній віцепремʼєр Росії Рогозін незаконно перетнув український кордон і зараз перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області.
"Особисто вручити протокол порушнику прикордонники не змогли, тому даній особі його "передали" під час святкування ним дня народження небайдужі товариші", – пише пресслужба.
ДПСУ закликає росіян не порушувати законодавство нашої країни, бо за це загрожує відповідальність.
Нагадаємо, учора 21 грудня Рогозін і так званий глава уряду ДНР Віталій Хоценко дістали поранення в Донецьку після обстрілу ресторану, де вони святкували уродини ексглави Роскосмосу.
За даними "Бази", Рогозін дістав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна.
Видання "SOTA" повідомляє, що Рогозіна поранили в ресторані "Шеш-беш" у Донецьку, де він відзначав день народження. Поранено також так званого главу уряду ДНР Віталія Хоценка, а його охоронця і ще одну людину вбито.
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