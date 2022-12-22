Ексвіцепремʼєр РФ Рогозін незаконно перетнув державний кордон України

Про це інформує Державна прикордонна служба України.

ДПСУ встановила, що ексголову Роскосмосу і колишній віцепремʼєр Росії Рогозін незаконно перетнув український кордон і зараз перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області.

"Особисто вручити протокол порушнику прикордонники не змогли, тому даній особі його "передали" під час святкування ним дня народження небайдужі товариші", – пише пресслужба.

ДПСУ закликає росіян не порушувати законодавство нашої країни, бо за це загрожує відповідальність.

Нагадаємо, учора 21 грудня Рогозін і так званий глава уряду ДНР Віталій Хоценко дістали поранення в Донецьку після обстрілу ресторану, де вони святкували уродини ексглави Роскосмосу.

За даними "Бази", Рогозін дістав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна.

Видання "SOTA" повідомляє, що Рогозіна поранили в ресторані "Шеш-беш" у Донецьку, де він відзначав день народження. Поранено також так званого главу уряду ДНР Віталія Хоценка, а його охоронця і ще одну людину вбито.

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