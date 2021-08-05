Електронний рецепт для всіх рецептурних препаратів почне працювати з березня 2022 року, - Радуцький

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький написав у Facebook.



"В загальних рисах план такий. У вересні цього року запланований тендер на розробку програмного забезпечення для впровадження Е-рецепту в електронній системі охорони здоров'я... Міністерство проведе навчання лікарів та фармацевтів з користування системою. Е-рецепт для препаратів інсуліну запрацює з жовтня, для всіх рецептурних препаратів - у березні 2021 року", - написав Радуцький.



Радуцький пояснив, що після запуску системи лікар реєструватиме в електронній системі інформацію про призначені препарати. При цьому пацієнтові на телефон приходитиме СМС зі спеціальним кодом, який він має пред'явити в аптеці для покупки препарату. Продавець у свою чергу звірятиметься з системою і продаватиме призначені ліки. В електронній формі зберігатиметься інформація про те, хто виписав медпрепарат, хто його продав і хто отримав.



Нардеп додав, що запровадження електронного рецепту на продаж лікарських препаратів дозволить зупинити безконтрольний продаж антибіотиків та впровадити реальний контроль за призначенням ліків.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb