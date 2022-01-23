Елемент гібридної війни: У кіберполіції заперечили інформацію про витік даних з "Дії"

Про це повідомляє Департамент кіберполіції.

У поліції назвали повідомлення фейком та елементом гібридної війни і спробою дестабілізувати ситуацію в державі.

"Інформація щодо можливого витоку даних із порталу "Дія" почала поширюватися після того, як у мережі Інтернет користувач на одному з форумів опублікував оголошення про продаж бази даних. Появу такого оголошення одразу почали пов’язувати з кібератакою на державні вебресурси, що відбулася вночі з 13 на 14 січня. Утім інформація щодо злому порталу "Дія" не відповідає дійсності", – заявили у поліції.

У Нацполіції додали, що разом із Держспецзв’язку та Службою безпекою України встановлюють джерела кібератаки.

Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду.

22 січня у Мінцифри спростували інформацію, що з "Дії" стався витік персональних даних.

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