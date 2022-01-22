Ніхто дані з "Дії" в мережу не "зливав". Це фейк і психологічна війна, - Мінцифри

Про це із посиланням на офіційний сайт Мінцифри передає Еспресо.TV.



"Такі оголошення мають на меті не тільки залякати суспільство. А ще й дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектору", - йдеться у повідомленні.



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Міністерство закликає українців не піддаватися паніці.



"Усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах. А оголошення про можливість купити дані, отримані після злому 14 січня, є аферою: шахраї продають старі дані, що скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року", - наголошують чиновники.





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