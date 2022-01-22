Ніхто дані з "Дії" в мережу не "зливав". Це фейк і психологічна війна, - Мінцифри
Міністерство і Комітет цифрової трансформації України відреагували на відомості про нібито "злив" персональних даних українців, що стався внаслідок хакерської атаки на базу даних урядового мобільного застосунку дія
Про це із посиланням на офіційний сайт Мінцифри передає Еспресо.TV.
"Такі оголошення мають на меті не тільки залякати суспільство. А ще й дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектору", - йдеться у повідомленні.
Читайте також: Марина Данилюк-Ярмолаєва. Як Росія хакнула Зе-владу. І до чого тут вибори через “Дію”
Міністерство закликає українців не піддаватися паніці.
"Усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах. А оголошення про можливість купити дані, отримані після злому 14 січня, є аферою: шахраї продають старі дані, що скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року", - наголошують чиновники.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.13
Купівля 28.13Продаж 28.41
-
EUR
Купівля 31.82Продаж 32.26
- Актуальне
- Важливе