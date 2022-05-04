"Ембарго на російський газ і нафту = мир Європи": активісти "прикрасили" варшавський міст велетенським банером 

Про це повідомляють на facebook-сторінці спільноти Euromaidan-Warszawa.

3 травня на одному з мостів у Варшаві учасники акції вивісили величезний банер із написом: "Ембарго на російський газ і нафту = мир в Європі". У такий спосіб вони закликали країни Європейського Союзу ввести повне ембарго на російську нафту, газ і вугілля в рамках шостого пакету санкцій.

