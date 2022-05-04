"Ембарго на російський газ і нафту = мир Європи": активісти "прикрасили" варшавський міст велетенським банером
У Варшаві влаштували акцію із закликом запровадити ембарго на нафту й газ із Росії
Про це повідомляють на facebook-сторінці спільноти Euromaidan-Warszawa.
3 травня на одному з мостів у Варшаві учасники акції вивісили величезний банер із написом: "Ембарго на російський газ і нафту = мир в Європі". У такий спосіб вони закликали країни Європейського Союзу ввести повне ембарго на російську нафту, газ і вугілля в рамках шостого пакету санкцій.
- 11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.
- 2 травня повідомлялося, що Австрія, Угорщина і Словаччина відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ.
- 2 травня речник угорського уряду Золтан Ковач заявив, що Угорщина не відмовилась від свого вето на запровадження нафтового ембарго для РФ.
- 2 травня радниця міністра енергетики Лана Зеркаль пояснила, що шантаж Угорщини правом вето стосовно ембарго на російську нафту спрямований на Євросоюз, а не Україну.
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