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Головна Економіка Енергетики рахують кожен день до закінчення опалювального сезону в Україні, - нардеп Кучеренко
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Енергетики рахують кожен день до закінчення опалювального сезону в Україні, - нардеп Кучеренко

18 грудня, 2022 неділя
17:22
Економіка блекаут

Народний депутат Олексій Кучеренко наголосив, що кожен російський ракетний удар послаблює енергетичну систему України

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Сьогодні енергетики рахують кожний день до закінчення опалювального сезону в Україні. Вони ведуть зворотний відлік. Оскільки розуміють наскільки буде важким цей опалювальний сезон", - вважає Кучеренко.

Народний депутат наголосив на посиленні протиповітряної системи України.

"Важливим елементом стабільного електропостачання є Збройні сили України та система ППО України. Це ключовий момент, який потрібно підсилювати. Ми відбиваємо ракетні удари РФ, але деякі ракети долітають. Іранські дрони-камікадзе ми вже навчились збивати. І ще, як би ми не відновлювали нашу енергетичну систему, кожен російський ракетний удар послаблює її. Тому, для функціонування енергетичної системи України, потрібно вирішувати комплекс проблем", - пояснив він.

  • 16 грудня під час повітряної тривоги в деяких областях України повідомили про роботу ППО, у столиці пошкодження зазнала енергоінфраструктура. Через це в Києві зупинилося метро, було відсутнє водопостачання, діяли екстрені відключення світла.

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Росія
російська армія
тероризм
війна з Росією
окупанти
ракетний удар
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2022, неділя
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