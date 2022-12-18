Енергетики рахують кожен день до закінчення опалювального сезону в Україні, - нардеп Кучеренко
Народний депутат Олексій Кучеренко наголосив, що кожен російський ракетний удар послаблює енергетичну систему України
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Сьогодні енергетики рахують кожний день до закінчення опалювального сезону в Україні. Вони ведуть зворотний відлік. Оскільки розуміють наскільки буде важким цей опалювальний сезон", - вважає Кучеренко.
Народний депутат наголосив на посиленні протиповітряної системи України.
"Важливим елементом стабільного електропостачання є Збройні сили України та система ППО України. Це ключовий момент, який потрібно підсилювати. Ми відбиваємо ракетні удари РФ, але деякі ракети долітають. Іранські дрони-камікадзе ми вже навчились збивати. І ще, як би ми не відновлювали нашу енергетичну систему, кожен російський ракетний удар послаблює її. Тому, для функціонування енергетичної системи України, потрібно вирішувати комплекс проблем", - пояснив він.
- 16 грудня під час повітряної тривоги в деяких областях України повідомили про роботу ППО, у столиці пошкодження зазнала енергоінфраструктура. Через це в Києві зупинилося метро, було відсутнє водопостачання, діяли екстрені відключення світла.
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