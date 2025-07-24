Для стабільної роботи критичної інфраструктури: Укрзалізниця отримала 18 газопоршневих електростанцій

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Згідно з повідомленням закупівлю профінансувала Британія. Завдяки цьому буде забезпечено 41,4 МВт потужностей, що зміцнить стабільність енергопостачання під час війни.

"Значення безперебійного енергопостачання в умовах воєнного часу, особливо для національної транспортної інфраструктури, важко переоцінити. Газопоршневі електростанції контейнерного типу є практичним, гнучким і ефективним рішенням для подолання викликів, спричинених постійними російськими атаками на енергетичну інфраструктуру України. Ці установки забезпечать АТ "Укрзалізниця" 41,4 МВт генерувальних потужностей, що суттєво посилить стійкість і надійність енергопостачання для стабільної роботи критичної інфраструктури", - розповіли у відомстві.

Проєкт реалізував Секретаріат Енергетичного Співтовариства у співпраці з Міненерго.

З 2022 року Фонд профінансував понад 790 контрактів на суму 669 млн євро, реалізував проєкти у 21 області. Наразі бракує ще близько 600 млн євро на підготовку до зими 2025/2026. Донорів закликають збільшити внески для підтримки критичної енергетичної інфраструктури України.

Довідка: Газопоршневі електростанції — це вид електростанцій, що виробляють електроенергію за допомогою газових двигунів внутрішнього згоряння, які працюють на природному газі або іншому виді газового палива (наприклад, біогазі чи синтез-газі).

Як працюють:

– Газ потрапляє в поршневий двигун, аналогічний до автомобільного.

– У результаті згоряння палива обертається генератор, який виробляє електроенергію.

– Водночас утворюється тепло, яке можна використати для опалення чи гарячого водопостачання (якщо станція когенераційна — тобто виробляє і електроенергію, і тепло).