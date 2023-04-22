Енергоатом та компанія Holtec зі США домовились про будівництво в Україні 20 атомних енергоблоків
Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" і американська компанія Holtec International уклали угоду про будівництво в Україні до 20 атомних енергоблоків з реакторами SMR-160
Про це повідомила пресслужба Енергоатом у Facebook.
21 квітня президент "Енергоатома" Петро Котін і президент та виконавчий директор компанії Holtec International Кріс Сінгх підписали угоду про співробітництво у розгортанні малих модульних реакторів.
Котін підписав договір в Києві, а Сінгх – у Камдені, штат Нью-Джерсі, США. На церемонії також були присутні міністр енергетики України Герман Галущенко та віцепрезидент Holtec International з питань діяльності в Україні Ріаз Аван.
В Енергоатомі розповіли, що угода передбачає будівництво в Україні до 20 реакторів SMR-160. Реалізація першого пілотного проєкту і вихід на мінімальну регульовану потужність реактора та підключення до мережі заплановано здійснити до березня 2029 року.
Зазначається, що спорудження малих модульних реакторів сприятиме зміцненню енергетичної безпеки України та допоможе замінити зруйновані внаслідок російських атак теплоенергетичні потужності.
Довідково. SMR-160 – це легководний реактор під тиском потужністю 160 МВт, який використовує як паливо низькозбагачений уран і має гнучкість для виробництва технологічного тепла для промислового застосування й виробництва водню.
- Нагадаємо, 12 квітня Енергоатом підписав з канадською компанією САМЕСО угоду, яка дозволить реалізувати програму з використання урану при виробництві ядерного палива для українських АЕС.
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