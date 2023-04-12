Про це йдеться у телеграм-каналі Енергоатому.

Президент Енергоатома Петро Котін та президент і головний виконавчий директор CAMECO Тім Гітцель в присутності премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля у Канаді підписали "Договір на зважування, відбір проб, проведення аналізів, зберігання та організацію транспортування уранового концентрату".

Підприємство зазначає, що це було останнім необхідним етапом для реалізації програми використання українського урану при виробництві ядерного палива для АЕС України.



Зокрема, договір передбачає постачання всього обсягу урану, що видобувається на СхідГЗК, до Канади та подальше використання уранового концентрату для конверсії та постачання природного гексафториду урану (UF6) на збагачення.



Котін зазначив: це "знакова подія для української ядерної галузі, вона гарантує її стабільність і як наслідок – стабільне забезпечення електроенергією громадян". Також він додав, що підписання договору дає зелене світло практичному втіленню раніше підписаних контрактів між компаніями.