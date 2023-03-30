Про це інформує Енергоатом.

"Так ми розширюємо свої можливості та укріпити зв'язок України з європейською енергосистемою. Це надзвичайно важливо в умовах, коли Росія веде прицільні обстріли нашої енергетичної інфраструктури", – сказав президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

На майданчику вже змонтували частину необхідного обладнання, а підрозділи Енергоатому проводять роботи перед пусконалагоджувальним процесом.

Повідомляється, щойно Енергоатом і Укренерго виконають частину своїх зобов'язань, лінію можна буде вводити в експлуатацію.

Фахівці оцінюють, що це станеться у квітні цього року.

"У перспективі ця лінія електропередачі дасть Україні можливість експортувати й імпортувати електроенергію до країн ЄС, що матиме позитивний вплив для розвитку вітчизняної економіки", - додав Котін.

Повітряна лінія електропередачі працювала ще за СРСР, проте після розпаду в 1991 році її вивели з експлуатації.