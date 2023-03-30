Енергоатом готується запустити повітряну ЛЕП, яка з'єднає українську та європейську енергосистеми
В Україні готують до запуску повітряну лінію, яка через Польщу з'єднається європейськими енергосистемами, вона не працювала від проголошення незалежності у 1991 році
Про це інформує Енергоатом.
"Так ми розширюємо свої можливості та укріпити зв'язок України з європейською енергосистемою. Це надзвичайно важливо в умовах, коли Росія веде прицільні обстріли нашої енергетичної інфраструктури", – сказав президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.
На майданчику вже змонтували частину необхідного обладнання, а підрозділи Енергоатому проводять роботи перед пусконалагоджувальним процесом.
Повідомляється, щойно Енергоатом і Укренерго виконають частину своїх зобов'язань, лінію можна буде вводити в експлуатацію.
Фахівці оцінюють, що це станеться у квітні цього року.
"У перспективі ця лінія електропередачі дасть Україні можливість експортувати й імпортувати електроенергію до країн ЄС, що матиме позитивний вплив для розвитку вітчизняної економіки", - додав Котін.
Повітряна лінія електропередачі працювала ще за СРСР, проте після розпаду в 1991 році її вивели з експлуатації.
- Станом на 27 березня в енергосистемі України зберігався профіцит потужності попри збільшення споживання.
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