Енергоатому вводить в експлуатацію сховище відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні
ДП "НАЕК "Енергоатом" отримав окремий дозвіл на введення в експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива
Про це повідомляє пресслужба компанії у Телеграмі.
Зазначається, що дозвіл видала Державна інспекція ядерного регулювання України. Він очікувався ще 9 березня, але був відтермінований через російську агресію та перебування військ окупанта у Чорнобильській зоні відчуження, де і розташоване Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).
Наразі ЦСВЯП цілком готове до експлуатації й не постраждало від дій окупантів. Усе обладнання, комп’ютерна та спеціальна техніка працюють у нормальному режимі.
Відзначимо, що ЦСВЯП є автономною ядерною установкою, призначеною для тривалого зберігання відпрацьованого ядерного палива з Південноукраїнської, Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій. Раніше з цих трьох АЕС воно вивозилося на зберігання та переробку до Росії, і це щороку коштувало Україні близько 200 млн доларів.
- Нагадаємо, Енергоатом вироблятиме ядерне паливо за технологією Westinghouse.
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