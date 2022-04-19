Енергоатом вироблятиме ядерне паливо за технологією Westinghouse, – Котін

Про це він повідомив в етері Еспресо TV



Очільник НАЕК "Енергоатом" нагадав: "До війни існувала програма диверсифікації постачальників ядерного пального для українських атомних електростанцій. Відповідно, до цієї програми у нас повинно було бути як мінімум два джерела постачання палива. І частка одного учасника не повинна була перевищувати 60 відсотків і не менше ніж 40 відсотків.



Петро Котін розповів, що була підписана відповідна угода з Westinghouse і з російським ТВЕЛом на постачання палива, де приблизно постачалася майже половину від ТВЕЛа, а інша частина від Westinghouse. Але з самого початку війни було прийнято рішення відмовлятися від постачання російського палива і це було зроблено.



"Протягом двох років разом з Westinghouse будемо нарощувати своє виробництво і закриємо повністю постачання для всіх наших 15 енергоблоків. Також ми зараз відкриваємо лінію по зборці нашого власного палива за технологією Westinghouse в Україні, на це потрібен час, близько 3-4 років. Будуть два постачальники це Westinghouse і ми самі" – зауважив Котін.



Нагадаємо, 22 листопада 2021 року Енергоатом заявив про хакерську атаку після підписання угоди з Westinghouse