Енергоатом вироблятиме ядерне паливо за технологією Westinghouse, – Котін
Петро Котін, очільник НАЕК "Енергоатом" повідомив про відкриття лінії збирання нашого власного палива з технологією Westinghouse в Україні
Про це він повідомив в етері Еспресо TV
Очільник НАЕК "Енергоатом" нагадав: "До війни існувала програма диверсифікації постачальників ядерного пального для українських атомних електростанцій. Відповідно, до цієї програми у нас повинно було бути як мінімум два джерела постачання палива. І частка одного учасника не повинна була перевищувати 60 відсотків і не менше ніж 40 відсотків.
Петро Котін розповів, що була підписана відповідна угода з Westinghouse і з російським ТВЕЛом на постачання палива, де приблизно постачалася майже половину від ТВЕЛа, а інша частина від Westinghouse. Але з самого початку війни було прийнято рішення відмовлятися від постачання російського палива і це було зроблено.
"Протягом двох років разом з Westinghouse будемо нарощувати своє виробництво і закриємо повністю постачання для всіх наших 15 енергоблоків. Також ми зараз відкриваємо лінію по зборці нашого власного палива за технологією Westinghouse в Україні, на це потрібен час, близько 3-4 років. Будуть два постачальники це Westinghouse і ми самі" – зауважив Котін.
- Нагадаємо, 22 листопада 2021 року Енергоатом заявив про хакерську атаку після підписання угоди з Westinghouse
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