Енергоатом заявив про хакерську атаку після підписання угоди з Westinghouse
Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" заявило про хакерську атаку на свій сайт, внаслідок якої зник доступ до публікацій пресцентру за весь час роботи компанії
Про це Енергоатом повідомляє у Facebook.
"Сьогодні офіційний вебсайт Енергоатома атакували хакери - і відтоді немає доступу до публікацій пресцентру за весь час роботи компанії. Це сталося, щойно були підписані історичні угоди між ДП "НАЕК "Енергоатом" і американською компанією Westinghouse", - йдеться у повідомленні.
В Енергоатомі зазначили, що роблять усе можливе для відновлення доступу до інформаційного ресурсу НАЕК. На час, поки сайт недоступний, компанія просить скористатися сторінками Енергоатома у соціальних мережах та офіційним каналом у Telegram.
- Нагадаємо, у понеділок, 22 листопада, Енергоатом підписав угоду з компанією Westinghouse про будівництво двох енергоблоків для Хмельницької АЕС.
- ДП "НАЕК Енергоатом" має на меті збільшення потужностей АЕС до 24 ГВт до 2040 року.
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