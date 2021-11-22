Енергоатом заявив про хакерську атаку після підписання угоди з Westinghouse

Про це Енергоатом повідомляє у Facebook.



"Сьогодні офіційний вебсайт Енергоатома атакували хакери - і відтоді немає доступу до публікацій пресцентру за весь час роботи компанії. Це сталося, щойно були підписані історичні угоди між ДП "НАЕК "Енергоатом" і американською компанією Westinghouse", - йдеться у повідомленні.



В Енергоатомі зазначили, що роблять усе можливе для відновлення доступу до інформаційного ресурсу НАЕК. На час, поки сайт недоступний, компанія просить скористатися сторінками Енергоатома у соціальних мережах та офіційним каналом у Telegram.

Нагадаємо, у понеділок, 22 листопада, Енергоатом підписав угоду з компанією Westinghouse про будівництво двох енергоблоків для Хмельницької АЕС.

ДП "НАЕК Енергоатом" має на меті збільшення потужностей АЕС до 24 ГВт до 2040 року.