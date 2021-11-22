Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Енергоатом заявив про хакерську атаку після підписання угоди з Westinghouse

Енергоатом заявив про хакерську атаку після підписання угоди з Westinghouse

22 листопада, 2021 понедiлок
18:53
Суспільство Енергоатом

Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" заявило про хакерську атаку на свій сайт, внаслідок якої зник доступ до публікацій пресцентру за весь час роботи компанії

Про це Енергоатом повідомляє у Facebook.

"Сьогодні офіційний вебсайт Енергоатома атакували хакери - і відтоді немає доступу до публікацій пресцентру за весь час роботи компанії. Це сталося, щойно були підписані історичні угоди між ДП "НАЕК "Енергоатом" і американською компанією Westinghouse", - йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі зазначили, що роблять усе можливе для відновлення доступу до інформаційного ресурсу НАЕК. На час, поки сайт недоступний, компанія просить скористатися сторінками Енергоатома у соціальних мережах та офіційним каналом у Telegram.

  • Нагадаємо, у понеділок, 22 листопада, Енергоатом підписав угоду з компанією Westinghouse про будівництво двох енергоблоків для Хмельницької АЕС.
  • ДП "НАЕК Енергоатом" має на меті збільшення потужностей АЕС до 24 ГВт до 2040 року.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 
Новини
угода
Енергоатом
хакерська атака
Читайте також:
Росія перекинула на Донбас
20 листопада, 2021 субота
Американська розвідка попередила союзників про загрозу вторгнення Росії до України, - NYT
21 листопада, 2021 неділя
На Алеї Небесної Сотні Зеленському кричали: "Ганьба! Зрадник! Малорос!"
21 листопада, 2021 неділя
"Обіцяли, що Європа всіх прийме. Легально". Нелегальний мігрант з Іраку розповів звідки у Білорусі взялися тисячі курдів
Київ
+5
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.56
    Купівля 26.56
    Продаж 26.84
  • EUR
    Купівля 29.86
    Продаж 30.31
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
22 листопада
20:25
Сергій Висоцький: Хто замість України хоче влаштувати путіностан?
20:00
школа карантин
У Києві шкільні канікули почнуться вчасно і пройдуть без подовження, - заступник Кличка
19:39
Найвищий басейн
У Дубаї на висоті 200 метрів відкрили найвищий у світі панорамний басейн
19:29
Сергій Шахов
13 квартир у Києві, два будинки, 27 земельних ділянок: НАБУ оголосило нардепу підозру в приховуванні майна на майже 60 млн грн
18:58
Найбільший урожай в історії України: Мінагрополітики повідомило про збір 40 млн тонн кукурудзи
18:28
Обстріл
З початку місяця окупанти зруйнували 25 будинків у селищі Невельське на Донеччині, майже всі жителі вимушено виїхали, - волонтер
18:14
Кличко
Незабаром Київ може вийти з "червоної" зони, - Кличко
18:03
Естонія припустила запровадження нових санкцій ЄС проти Білорусі до кінця листопада
18:01
окупант
У зоні ООС поранено українського військового, окупанти задіяли заборонені міномети
17:46
Стефанчук підписав закон про адміністративні процедури
17:43
Василь Ломаченко - Теофімо Лопес
Я розшифрував його і спричинив збій у роботі, - кривдник Ломаченка Лопес назвав українця найтехнічнішим боксером світу
17:36
вакцинація
Повний цикл вакцинації пройшли понад 550 тис. працівників шкіл
17:33
Pfizer вакцина
Pfizer заявила про 100% ефективність COVID-вакцини для підлітків
17:18
До кінця зими німці будуть "вакцинованими, здоровими або мертвими", - очільник МОЗ Німеччини
17:09
Дмитро Кулеба
Україна не планує військової наступальної операції в зоні ООС
17:02
Михайло Бриних і Іван Тимченко
Михайло Бриних та Іван Тимченко пишуть сценарій для української комедійної антиутопії
16:58
9 травня на фронті: російські окупанти здійснили один обстріл
Минулого тижня окупанти 58 разів порушили режим "тиші" на сході України, - розвідка
16:45
відновлення навчання
В Україні понад 11 тис. шкіл вийшли на очне навчання, - Шкарлет
16:41
Опендатабот: майже 80% замовників у приватних виконавців судових рішень - це колектори і МФО
16:40
Бій Денис Берінчик - Хосе Санчес
Непереможний український боксер Берінчик домовився про нову дату чемпіонського бою з росіянином
16:25
Буданов: відкриття військового центру ЄС в Україні відповідає політиці безпеки демократичного світу
16:17
Туреччина завершує третю фазу випробувань власної вакцини від коронавірусу Turkovac
16:04
Сергій Кривцов
Захисник "Шахтаря" і збірної України заявив, що готовий перейти у нову команду Шевченка
15:47
електроенергія
Білорусь відновила постачання електроенергії до України, - Міненерго
15:36
лікарня
На Волині 78-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні
15:24
Мессі та Почеттіно
"Манчестер Юнайтед" знайшов нового претендента на посаду тренера, він готовий залишити Мессі
15:03
Конор Макгрегор
Ви – с*ки, а я тепер зроблений із сталі, - Макгрегор безцеремонно заговорив про повернення в октагон
15:02
Дія
Підробляв COVID-сертифікати у фейковому застосунку "Дія": у Миколаєві викрили підлітка
14:42
Путін
Кремль звинуватив Україну в нарощуванні військових сил
14:35
Андрій Шевченко
Це великий шматок моєї роботи, - Шевченко зухвало прокоментував вихід збірної України у плей-офф кваліфікації ЧС-2022
14:33
Російські військові
РФ провела в окупованому Криму військові навчання зі знищення ракетних комплексів
14:27
Наталка Діденко
В Україну йдуть похолодання і сильний вітер, - синоптик Наталка Діденко
14:18
За місяць поліція провела 91 тис. перевірок COVID-документів у громадському транспорті. Найбільше порушень - на Київщині
14:13
туризм
Іспанія змінила правила в'їзду для українських туристів
14:12
Південна Корея вперше з початку пандемії відновила заняття в школах
14:10
Юрій Гудименко
До організатора ходи до ОПУ Гудименка прийшла поліція
14:01
окупанти на Донбасі
Американська розвідка показала плани потенційного вторгнення Росії в Україну, - Bloomberg
13:59
Тайсон Ф'юрі
Я переїду його, немов вантажівка, - Ф'юрі спробував залякати Усика перед боєм за звання абсолютного чемпіона світу
13:49
Володимир Зеленський в Трускавці. 2 жовтня 2021 року
Журналісти каналу "Дом" отримували вказівки хвалити Зеленського, - УП
13:45
Педрі
Golden Boy-2021: визначився найкращий молодий футболіст року
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV