Енергоатом збирається до 2040 року підвищити потужності АЕС до 24 ГВт

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на слова тимчасового виконувача обов'язків президента Енергоатома Петра Котіна.



"Наша мета - 24 ГВт атомних потужностей в енергосистемі ", - розповів Петро Котін на міжнародній конференції Атомні можливості для розвитку країни".



Він зазначив, що заплановане будівництво енергоблоків не лише спільно з американською компанією Westinghouse, але й українського виробництва. Останній такий можуть побудувати в населеному пункті Орбіта на Черкащині - місті-супутнику недобудованої Чигиринської АЕС.



Крім цього, розглядають можливість розміщення енергоблоків на заході України.



Також Енергоатом збирається побудувати нові блоки на АЕС, які вже існують. Мультиплікативний ефект від будівництва одного енергоблока має скласти $12 млрд, а збільшення ВВП за час експлуатації - $25 млрд.

20 листопада стало відомо, що американці допоможуть спорудити на АЕС України 14 нових енергоблоків.

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