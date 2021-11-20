Американці допоможуть спорудити на АЕС України 14 нових енергоблоків

Про це компанія заявила сьогодні, 20 листопада 2021 року, інформує Еспресо.TV.

"Протягом останніх місяців Енергоатом провів десятки раундів переговорів з американською стороною. За їх результатами підготовлено проекти перших двосторонніх угод щодо реалізації проекту будівництва на ХАЕС двох нових енергоблоків за технологією АР1000. Вони будуть підписані 22 листопада", - йдеться у повідомленні від НАЕК на її офіційному сайті.



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Підписання угод, які дадуть старт новому етапу розвитку ядерної енергетики, що передбачає будівництво в Україні до 2040 року 14 нових енергоблоків, планується в Києві під час міжнародної конференції "Атомні можливості для розвитку країни".

Нагадаємо, 13 жовтня на 85-му році пішов із життя перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов. Він очолював будівництво та експлуатацію станції аж до аварії у квітні 1986 року.

29 липня 1988 року Брюханова засудили на 10 років позбавлення волі, проте через 5 років достроково звільнили.





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