Американці допоможуть спорудити на АЕС України 14 нових енергоблоків
У понеділок, 22 листопада 2021 року, НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse збираються підписати двосторонні угоди щодо реалізації проекту будівництва на Хмельницькій АЕС двох нових енергоблоків за технологією АР1000
Про це компанія заявила сьогодні, 20 листопада 2021 року, інформує Еспресо.TV.
"Протягом останніх місяців Енергоатом провів десятки раундів переговорів з американською стороною. За їх результатами підготовлено проекти перших двосторонніх угод щодо реалізації проекту будівництва на ХАЕС двох нових енергоблоків за технологією АР1000. Вони будуть підписані 22 листопада", - йдеться у повідомленні від НАЕК на її офіційному сайті.
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Підписання угод, які дадуть старт новому етапу розвитку ядерної енергетики, що передбачає будівництво в Україні до 2040 року 14 нових енергоблоків, планується в Києві під час міжнародної конференції "Атомні можливості для розвитку країни".
- Нагадаємо, 13 жовтня на 85-му році пішов із життя перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов. Він очолював будівництво та експлуатацію станції аж до аварії у квітні 1986 року.
- 29 липня 1988 року Брюханова засудили на 10 років позбавлення волі, проте через 5 років достроково звільнили.
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