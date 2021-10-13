Помер перший директор ЧАЕС Брюханов
13 жовтня на 85-му році пішов із життя перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов
Про це ЧАЕС повідомила у Facebook.
"Сьогодні на 85-му році пішов з життя перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов. Колектив та адміністрація підприємства висловлюють своє глибоке співчуття рідним та близьким померлого", - йдеться в повідомленні.
Довідка: У 1970 році створили дирекцію Чорнобильської АЕС на чолі з Віктором Брюхановим. Він очолював будівництво та експлуатацію станції аж до аварії у квітні 1986 року. 29 липня 1988 року його засудили на 10 років позбавлення волі, проте через 5 років достроково звільнили.
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