Знищення “Енергоатому” чинною владою обернеться його поглинанням “Ростатомом” – розслідування Чорновол

Про це йдеться у спеціальному сюжеті Тетяни Чорновол для програми “Вечір з Миколою Княжицьким” на “Еспресо”.

Німеччина дала “зелене світло” Nord Stream 2 не тому, що здала Україну, а тому, що своя сорочка ближча до тіла. Адже Німеччина сама опинилася на газовому гачку у Росії. А все тому, що країна вирішила закрити атомні станції і замінити атомну генерацію зеленою – енергією сонця і вітру. А коли не світить сонце і не віє вітер, Німеччина вмикає газові генератори електроенергії.

Тож ми повинні бути вдячними Німеччині за цінний урок: аби не потрапити на газовий гачок Росії, потрібно плекати власну атомну енергетику. Приклад для нас – Франція, яка будувала атомні енергоблоки, коли інші країни Європи їх закривали – в результаті Франція стала найбільшим в світі експортером електроенергії.

“Атомка” вже зараз єдина галузь енергетики, де неможливий шантаж Кремля. Адже після Євромайдану Україна диверсифікувала ядерне паливо. Половина енергоблоків у нас працює на російському, половина експлуатує касети американського виробника Westinghouse. І якщо раптом РФ нам паливо не дасть, не проблема замовити додаткові збірки у Вестінгаус. Тож ми таки змогли зіскочити з одного енергетичного гачка Росії.

Проблема тільки в тому, що чинна влада цей гачок знову намагається заковтнути. До прикладу, при “зеленому” менеджменті “Енергоатом” раптом став збитковим. Минулої зими йому вже не вистачило коштів на належне обслуговування енергоблоків. Тому під час лютневих морозів «атомка» не витягнула генерацію і Україна імпортувала енергію з країни агресора. Це просто ганьба, бо навіть в буремну військову зиму 2014-2015 рр “Енергоатом” працював на рекордній потужності.

Цієї зими до ослабленої атомки додався вугільний шантаж – і “зелена влада” навіть не дочекавшись морозів уже купує електроенергію в Путіна. “Укренерго” уже з листопада почало імпорт енергії з Білорусі, яку люб’язно нам продає самопроголошений президент Лукашенко, який є лише посередником Путіна.

Експерт з енергетичних питань Олена Кошарна розповідає, що купувати у Білорусі це те ж саме, що купувати у держави-агресора, адже нам продають генерацію нової атомної станції, яку для Лукашенка збудував «Росатом» за кошти російського бюджету.

Це своєю чергою означає поглинання “Енергоатому” “Росатомом”. Маховик цього поглинання розкручується повільно, але впевнено. Спочатку влада домовляється про імпорт енергії від «Росатому» – значить віяльних відключень можна не боятися, а значить можна далі дозволити олігархам розграбовувати “Енергоатом”. Більші збитки “Енергоатому” – менша здатність до генерації – росте потреба імпорту з держави агресора. І так по замкнутому колу, і так затягується зашморг.