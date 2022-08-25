Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, сьогодні, 25 серпня, внаслідок обстрілів російських окупантів у тимчасово окупованому Енергодарі зникли світло та вода.

"Енергодар вчергове опинився на межі гуманітарної катастрофи. Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів місто повністю залишилося без світла та води. Зараз з’ясовуємо, наскільки критична ситуація та чи можна її виправити найближчим часом", - пише Орлов.

Пізніше голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що російські окупанти в Енергодарі палять ліс.

"Енергодар. Орки палять ліс неподалік від яхт-клубу та розганяють панічні настрої у людей по обидва береги водосховища", - пише він у телеграмі.

22 серпня внаслідок обстрілів російських загарбників у тимчасово окупованому місті Енергодар загинув працівник Запорізької атомної електростанції

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb