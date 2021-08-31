Єнін стане заступником Монастирського, раніше він працював у МЗС

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів.



"Призначити Єніна Євгенія Володимировича першим заступником міністра внутрішніх справ України з 7 вересня 2021 року", - написано у документі.



Біографія:

2005 - 2010 роки був третім, а потім другим секретарем посольства України в Молдові;

2012 - 2016 роки - радник, згодом посланник посольства України в Італії.

з 7 червня 2016 року по квітень 2019 року - заступник генерального прокурора України;

з 15 квітня 2020 - заступник міністра закордонних справ України;