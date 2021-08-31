Єнін стане заступником Монастирського, раніше він працював у МЗС
7 вересня заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін стане першим заступником очільника МВС
Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів.
"Призначити Єніна Євгенія Володимировича першим заступником міністра внутрішніх справ України з 7 вересня 2021 року", - написано у документі.
Біографія:
- 2005 - 2010 роки був третім, а потім другим секретарем посольства України в Молдові;
- 2012 - 2016 роки - радник, згодом посланник посольства України в Італії.
- з 7 червня 2016 року по квітень 2019 року - заступник генерального прокурора України;
- з 15 квітня 2020 - заступник міністра закордонних справ України;
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