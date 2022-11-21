Єноти з Банкової вирішили, що можна вже не соромитися.

В Україні діяв Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом ...". В ньому була норма про ДОВІЧНИЙ фінансовий моніторинг політично значущих персон (ПЗП).

Ця норма заважала політичним корумпантам витрачати награбоване. Це ускладнювало поважним людям життя. Треба було щось робити. Рішення знайшли швидко.

Президент Зеленський підписав зміни до закону. Відтепер моніторинг політиків перестав бути довічним

Президент Зеленський підписав зміни до закону. Відтепер моніторинг політиків перестав бути довічним і триває тільки перші три роки. А далі діставайте з-під матраців брудний кеш і живіть на повну, корумпанти! У Зеленського до вас претензій не мають.

С*ка, хто б покрав єнотів з Банкової!! Або на херсонського єнота поміняв. Бо сил нема дивитися, як хтось гине, а для когось війна — вікно можливостей.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.