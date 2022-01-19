"єПідтримка": підлітки зможуть витратити гроші за вакцинацію від COVID-19 на ЗНО, гуртожиток, книжки та канцелярію
Повністю вакциновані від коронавірусу українці віком 14-17 років зможуть витратити виплати з "єПідтримки" на проживання в гуртожитках, книжки, проходження додаткових тестувань на ЗНО
Про це йдеться на засіданні Кабміну.
Заступник міністра економіки Тарас Качка запропонував протокольним дорученням розширити програму "єПідтримка" на підлітків 14-17 років.
Упродовж 10 днів Мінцифри, МОН і Мінекономіки повинні підготувати проєкт постанови, вказавши на що можна витратити гроші за вакцинацію.
"На придбання послуг у сфері освіти, харчування в закладах освіти, проживання в гуртожитках, проходження додаткових предметів ЗНО, купівлю книжок та періодичних видань, товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських виробів", - зазначив він.
- Нагадаємо, 13 грудня в Україні стартував проєкт єПідтримка з виплати повністю вакцинованим українцям по 1 тис. грн. Подати заявку на отримання коштів можуть громадяни України віком від 18 років, які мають "зелені" сертифікати вакцинації. Заявку потрібно подавати у застосунку "Дія". Витратити ці кошти можна на театри, кіно, музеї, спортзали, концерти, книги та внутрішні перевезення.
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