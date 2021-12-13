"Тисяча Зеленського" за вакцинацію: в Україні стартував проєкт єПідтримка
У понеділок, 13 грудня, в Україні стартував проєкт єПідтримка з виплати повністю вакцинованим українцям по 1 тис. грн
Про дату запуску проєкту раніше повідомив сайт застосунку Дія.
"Якщо ви вакциновані двома дозами і маєте сертифікат у застосунку, то зможете отримати 1000 грн від держави і витратити їх на театри, кіно, музеї, спортзали, концерти, книги, внутрішні перевезення", - повідомили в "Дії".
Подати заявку на отримання виплати можуть громадяни України віком від 18 років, які мають "зелені" сертифікати вакцинації. Заявка подається в застосунку "Дія".
"На першому етапі єПідтримка буде доступна для українців лише в застосунку "Дія" з 19 грудня", - зазначили в "Дії".
Для отримання грошей потрібно:
- Оформити спеціальну картку єПідтримка в одному з банків-партнерів. Оформлення картки безоплатне як онлайн, так і офлайн у відділенні банку. Використати вже наявний рахунок для оформлення такої картки неможливо.
- Завантажити застосунок "Дія" та авторизуватись у ньому.
- Переконатись у наявності "зеленого" COVID-сертифікату про вакцинацію. При цьому для отримання виплат потрібен сертифікат, отриманий саме у застосунку "Дія", а не на порталі сервісу чи в сімейного лікаря. Отримати COVID-сертифікат у застосунку Дія можна як із ID-карткою, так і з паспортом-книжечкою.
- Зайти у розділ Послуги та вибрати єПідтримку.
- Вибрати для виплати картку єПідтримка і очікувати зарахування коштів від Мінекономіки.
Банки розпізнаватимуть категорію використання коштів під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів.
"Це код, який присвоюється торговій точці і характеризує напрям її бізнесу. При оплаті карткою єПідтримка він має збігтися з одним з кодів, указаних у постанові. Якщо бізнес зареєстрований в іншій категорії, здійснити оплату не вдасться. За таким принципом працюють кешбеки у банках. Якщо зайти у ваш онлайн-банкінг і подивитися історію оплат, ви зможете побачити категорії оплати — таксі, одяг, ресторани, продукти. Це і є МСС-коди", - пояснили в Дії.
Витратити гроші, переказати їх на іншу картку або зняти готівкою буде неможливо.
"Зазначимо, що ця програма реалізується виключно в застосунку Дія. Тому закликаємо не вестися на дії шахраїв, які пропонуватимуть витратити гроші в інших місцях або перевести гроші з картки в готівку. Кіберполіція уважно відстежуватиме всі підозрілі ситуації та виплати", - наголосили в Дії.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "тисячу Зеленського" за вакцинацію можна використати на внутрішні перельоти літаками авіакомпанії МАУ бізнесмена Ігоря Коломойського.
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