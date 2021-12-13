"Тисяча Зеленського" за вакцинацію: в Україні стартував проєкт єПідтримка

Про дату запуску проєкту раніше повідомив сайт застосунку Дія.



"Якщо ви вакциновані двома дозами і маєте сертифікат у застосунку, то зможете отримати 1000 грн від держави і витратити їх на театри, кіно, музеї, спортзали, концерти, книги, внутрішні перевезення", - повідомили в "Дії".



Подати заявку на отримання виплати можуть громадяни України віком від 18 років, які мають "зелені" сертифікати вакцинації. Заявка подається в застосунку "Дія".



"На першому етапі єПідтримка буде доступна для українців лише в застосунку "Дія" з 19 грудня", - зазначили в "Дії".



Для отримання грошей потрібно:

Оформити спеціальну картку єПідтримка в одному з банків-партнерів. Оформлення картки безоплатне як онлайн, так і офлайн у відділенні банку. Використати вже наявний рахунок для оформлення такої картки неможливо.

Завантажити застосунок "Дія" та авторизуватись у ньому.

Переконатись у наявності "зеленого" COVID-сертифікату про вакцинацію. При цьому для отримання виплат потрібен сертифікат, отриманий саме у застосунку "Дія", а не на порталі сервісу чи в сімейного лікаря. Отримати COVID-сертифікат у застосунку Дія можна як із ID-карткою, так і з паспортом-книжечкою.

Зайти у розділ Послуги та вибрати єПідтримку.

Вибрати для виплати картку єПідтримка і очікувати зарахування коштів від Мінекономіки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "тисячу Зеленського" за вакцинацію можна використати на внутрішні перельоти літаками авіакомпанії МАУ бізнесмена Ігоря Коломойського.

"Гроші надаються на 4 місяці з моменту отримання. Якщо за цей час вони не будуть витрачені, рахунок закриють. Кошти можна буде витратити як онлайн, так і офлайн, але лише на вказані категорії українського бізнесу", - зазначили в Дії.Банки розпізнаватимуть категорію використання коштів під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів."Це код, який присвоюється торговій точці і характеризує напрям її бізнесу. При оплаті карткою єПідтримка він має збігтися з одним з кодів, указаних у постанові. Якщо бізнес зареєстрований в іншій категорії, здійснити оплату не вдасться. За таким принципом працюють кешбеки у банках. Якщо зайти у ваш онлайн-банкінг і подивитися історію оплат, ви зможете побачити категорії оплати — таксі, одяг, ресторани, продукти. Це і є МСС-коди", - пояснили в Дії.Витратити гроші, переказати їх на іншу картку або зняти готівкою буде неможливо."Зазначимо, що ця програма реалізується виключно в застосунку Дія. Тому закликаємо не вестися на дії шахраїв, які пропонуватимуть витратити гроші в інших місцях або перевести гроші з картки в готівку. Кіберполіція уважно відстежуватиме всі підозрілі ситуації та виплати", - наголосили в Дії.