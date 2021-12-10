"Тисяча Зеленського": виплати за вакцинацію можна використати на внутрішні перельоти МАУ
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" стала одним з українських авіаперевізників, які беруть участь у програмі, згідно з якою виплати за вакцинацію можна буде витратити на рейси в межах України
Про це зазначили на сайті МАУ.
"Авіакомпанія Міжнародні Авіалінії України стала одним з українських авіаперевізників, квитки яких можна буде придбати за цільову тисячу грн, виділену державою повністю вакцинованим громадянам України", - йдеться в повідомленні.
Кошти можна буде витратити тільки на внутрішні польоти авіаперевізника.
"Наразі МАУ виконує регулярні внутрішні рейси лише між Києвом та Одесою, плануючи розширення мережі маршрутів у перспективі для надання вакцинованим громадянам більшого вибору можливостей", - зазначають у авіакомпанії.
Умови придбання квитків за виплати для вакцинованих повідомлять після проведення технічної інтеграції.
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