"Тисяча Зеленського": виплати за вакцинацію можна використати на внутрішні перельоти МАУ

Про це зазначили на сайті МАУ.



"Авіакомпанія Міжнародні Авіалінії України стала одним з українських авіаперевізників, квитки яких можна буде придбати за цільову тисячу грн, виділену державою повністю вакцинованим громадянам України", - йдеться в повідомленні.



Кошти можна буде витратити тільки на внутрішні польоти авіаперевізника.



"Наразі МАУ виконує регулярні внутрішні рейси лише між Києвом та Одесою, плануючи розширення мережі маршрутів у перспективі для надання вакцинованим громадянам більшого вибору можливостей", - зазначають у авіакомпанії.



Умови придбання квитків за виплати для вакцинованих повідомлять після проведення технічної інтеграції.



Нагадаємо, 15 листопада, президент Володимир Зеленський анонсував програму підтримки креативного, спортивного і транспортного секторів економіки: українці, які щепилися двома дозами вакцини від COVID-19, зможуть отримати по 1 тис. грн.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що чотири авіаперевізники готові долучитися до цієї програми.

30 листопада у Мінекономіки розповіли, що гроші нараховуватимуть через застосунок "Дія".

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про виплату за вакцинацію від коронавірусу.

8 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким на виплати вакцинованим громадянам виділили 8 млрд грн.

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