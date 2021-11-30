У Мінекономіки розповіли, як отримати "тисячу Зеленського" за COVID-вакцинацію

Про це заявила заступниця міністра економіки Ірина Новікова, передає РБК-Україна.



Гроші нараховуватимуть через застосунок "Дія". Для отримання виплати необхідно обрати в застосунку послугу "еПідтримка", пройти перевірку на відповідність до визначених критеріїв і відкрити в онлайн банку віртуальний рахунок, на який надійде виплата.



За словами Новікової, комісію за обслуговування не стягуватимуть.



Також заступниця міністра зазначила, що в подальшому планується організувати офлайн сервіс.



Чиновниця додала, що наразі тривають консультації з представниками бізнесів для збільшення кількості учасників програми.

Нагадаємо, 15 листопада, президент Володимир Зеленський анонсував програму підтримки креативного, спортивного і транспортного секторів економіки: українці, які щепилися двома дозами вакцини від COVID-19, зможуть отримати по 1 тис. грн.

Станом на 29 листопада 35% українців повністю вакцинувалися від COVID-19.

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