Ляшко: в Україні 35% громадян повністю вакцинувалися від COVID-19
Україна повністю вакцинувала від коронавірусу 35% громадян
Про це заявив на брифінгу очільник МОЗ Віктор Ляшко.
"В Україні вже зробили 24 млн щеплень, при цьому найбільше щеплень зробили за листопад місяць - станом на сьогодні вже 6,5 млн. Своїм правом на захист скористались уже 43% дорослих українців, які отримали хоча б одне щеплення. 35% українців старше 18 років вакциновано повністю. Також серед вікової категорії 60+ принаймні однією дозою вакциновано понад 35% осіб та майже 30% отримали повний захист двома вакцинами від коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко.
За словами міністра, від початку кампанії з вакцинації Україна отримала понад 34 млн доз COVID-вакцини.
Ляшко зазначив, що, згідно з цьогорічними контрактами, до України мають ввезти близько 7,2 млн доз Pfizer. Зараз українці можуть зробити щеплення від коронавірусу препаратами AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer і Moderna.
- Нагадаємо, за за даними МОЗ, станом на 29 листопада в Україні кількість COVID-захворювань за тиждень зменшилася на 22%.
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