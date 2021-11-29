Ляшко: в Україні кількість COVID-захворювань за тиждень зменшилася на 22%
Станом на понеділок, 29 листопада, в Україні третій тиждень спостерігається зменшення захворюваності на COVID-19
Про це повідомив на брифінгу очільник МОЗ Віктор Ляшко.
"В Україні третій тиждень триває спад захворюваності на COVID-19. За тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 зменшилася на 22%, госпіталізацій - на 12%. Показник середньодобової смертності зменшився на 14%. Вже другий тиждень поспіль середньодобова кількість виписок переважає над кількістю госпіталізованих на чверть. За останній тиждень кількість “ковідних” пацієнтів зменшилася на 14%", - сказав Ляшко.
Міністр охорони здоров'я наголосив, що COVID-19 є головною причиною смертності в Європі.
Ляшко зазначив, що у той час як в Україні зменшується вплив коронавірусу на медичну систему, у 25 державах Європи медицина відчуває сильне навантаження, а в 49 країнах бракує реанімаційних ліжок.
- Нагадаємо, Україні впродовж доби 28 листопада виявили 5804 нових зараження коронавірусом, 297 пацієнтів померли.
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