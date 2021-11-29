В Україні упродовж доби виявили 5804 нових заражень коронавірусом, 297 пацієнтів померли
Станом на ранок 29 листопада в Україні зафіксовано 3 427 827 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 85 414 - летальні, 2 920 714 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 28 листопада було зареєстровано 5804 нових випадків COVID-19 (у тому числі 530 дітей та 72 медпрацівники), 10 477 пацієнтів одужали, 297 людей померли.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 431 випадок;
- Вінницька область - 373 випадки;
- Волинська область - 303 випадки;
- Дніпропетровська область - 473 випадки;
- Донецька область - 457 випадків;
- Житомирська область - 310 випадків;
- Закарпатська область - 150 випадків;
- Запорізька область - 334 випадки;
- Івано-Франківська область - 146 випадків;
- Київська область - 295 випадків;
- Кіровоградська область - 145 випадків;
- Луганська область - 25 випадків;
- Львівська область - 203 випадки;
- Миколаївська область - 401 випадок;
- Одеська область - 303 випадки;
- Полтавська область - 232 випадки;
- Рівненська область - 109 випадків;
- Сумська область - 58 випадків;
- Тернопільська область - 158 випадків;
- Харківська область - 235 випадків;
- Херсонська область - 64 випадки;
- Хмельницька область - 122 випадки;
- Черкаська область - 236 випадків;
- Чернівецька область - 108 випадків;
- Чернігівська область - 133 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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