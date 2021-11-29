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В Україні упродовж доби виявили 5804 нових заражень коронавірусом, 297 пацієнтів померли

29 листопада, 2021 понедiлок
08:39
Суспільство коронавірус

Станом на ранок 29 листопада в Україні зафіксовано 3 427 827 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 85 414 - летальні, 2 920 714 осіб одужали

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Упродовж доби 28 листопада було зареєстровано 5804 нових випадків COVID-19 (у тому числі 530 дітей та 72 медпрацівники), 10 477 пацієнтів одужали, 297 людей померли.

У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

  • м. Київ - 431 випадок;
  • Вінницька область - 373 випадки;
  • Волинська область - 303 випадки;
  • Дніпропетровська область - 473 випадки;
  • Донецька область - 457 випадків; 
  • Житомирська область - 310 випадків;
  • Закарпатська область - 150 випадків;
  • Запорізька область - 334 випадки;
  • Івано-Франківська область - 146 випадків;
  • Київська область - 295 випадків;
  • Кіровоградська область - 145 випадків;
  • Луганська область - 25 випадків;
  • Львівська область - 203 випадки;
  • Миколаївська область - 401 випадок;
  • Одеська область - 303 випадки;
  • Полтавська область - 232 випадки;
  • Рівненська область - 109 випадків;
  • Сумська область - 58 випадків;
  • Тернопільська область - 158 випадків;
  • Харківська область - 235 випадків;
  • Херсонська область - 64 випадки;
  • Хмельницька область - 122 випадки;
  • Черкаська область - 236 випадків;
  • Чернівецька область - 108 випадків;
  • Чернігівська область - 133 випадки.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (473), Донецькій (457), Миколаївській (401), Вінницькій (373) областях і м. Київ (431)", - зазначили у МОЗ.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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