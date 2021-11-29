В Україні упродовж доби виявили 5804 нових заражень коронавірусом, 297 пацієнтів померли

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 28 листопада було зареєстровано 5804 нових випадків COVID-19 (у тому числі 530 дітей та 72 медпрацівники), 10 477 пацієнтів одужали, 297 людей померли.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 431 випадок;

Вінницька область - 373 випадки;

Волинська область - 303 випадки;

Дніпропетровська область - 473 випадки;

Донецька область - 457 випадків;

Житомирська область - 310 випадків;

Закарпатська область - 150 випадків;

Запорізька область - 334 випадки;

Івано-Франківська область - 146 випадків;

Київська область - 295 випадків;

Кіровоградська область - 145 випадків;

Луганська область - 25 випадків;

Львівська область - 203 випадки;

Миколаївська область - 401 випадок;

Одеська область - 303 випадки;

Полтавська область - 232 випадки;

Рівненська область - 109 випадків;

Сумська область - 58 випадків;

Тернопільська область - 158 випадків;

Харківська область - 235 випадків;

Херсонська область - 64 випадки;

Хмельницька область - 122 випадки;

Черкаська область - 236 випадків;

Чернівецька область - 108 випадків;

Чернігівська область - 133 випадки.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (473), Донецькій (457), Миколаївській (401), Вінницькій (373) областях і м. Київ (431)", - зазначили у МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.