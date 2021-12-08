Тисяча для вакцинованих українців: Зеленський підписав закон

Про це повідомляють на сайті Верховної Ради.



Закон "Про внесення змін до Закону "Про держбюджет-2021", згідно з яким на надання допомоги в межах програми "е-підтримка" витратять 8 млрд грн, 7 грудня підписав очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук.



Президент України Володимир Зеленський підписав закон 8 грудня.



Гроші нараховуватимуть через застосунок "Дія". Для отримання виплати необхідно обрати в застосунку послугу "еПідтримка", пройти перевірку на відповідність до визначених критеріїв і відкрити в онлайн-банку віртуальний рахунок, на який надійде виплата. Комісію за послуги банку не стягуватимуть.



Також на кошти за вакцинацію не накладатимуть податки.

Нагадаємо, 15 листопада, президент Володимир Зеленський анонсував програму підтримки креативного, спортивного і транспортного секторів економіки: українці, які щепилися двома дозами вакцини від COVID-19, зможуть отримати по 1 тис. грн.

30 листопада у Мінекономіки розповіли, що гроші нараховуватимуть через застосунок "Дія".

2 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує збільшити загальну суму виплат за повну вакцинацію від коронавірусу, це питання має розглянути Верховна Рада найближчим часом.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про виплату за вакцинацію від коронавірусу.

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