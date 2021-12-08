Тисяча для вакцинованих українців: Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким на виплати вакцинованим громадянам виділили 8 млрд грн
Про це повідомляють на сайті Верховної Ради.
Закон "Про внесення змін до Закону "Про держбюджет-2021", згідно з яким на надання допомоги в межах програми "е-підтримка" витратять 8 млрд грн, 7 грудня підписав очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон 8 грудня.
Гроші нараховуватимуть через застосунок "Дія". Для отримання виплати необхідно обрати в застосунку послугу "еПідтримка", пройти перевірку на відповідність до визначених критеріїв і відкрити в онлайн-банку віртуальний рахунок, на який надійде виплата. Комісію за послуги банку не стягуватимуть.
Також на кошти за вакцинацію не накладатимуть податки.
- Нагадаємо, 15 листопада, президент Володимир Зеленський анонсував програму підтримки креативного, спортивного і транспортного секторів економіки: українці, які щепилися двома дозами вакцини від COVID-19, зможуть отримати по 1 тис. грн.
- 30 листопада у Мінекономіки розповіли, що гроші нараховуватимуть через застосунок "Дія".
- 2 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує збільшити загальну суму виплат за повну вакцинацію від коронавірусу, це питання має розглянути Верховна Рада найближчим часом.
- Верховна Рада ухвалила законопроєкт про виплату за вакцинацію від коронавірусу.
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