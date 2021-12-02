Уряд додатково виділить 8 млрд грн на виплати "тисячі Зеленського"

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну у четвер, 2 грудня.



"Мета програми - підтримати бізнес і простимулювати вакцинацію. Оскільки очікуємо збільшення звернень, то прийнято рішення збільшити суму, спрямовану на виплати до 8 млрд грн. Найближчим часом Верховна Рада повинна розглянути це питання", - заявив він.



На програму заохочень для вакцинованих громадян та галузей бізнесу, що найбільше постраждали від пандемії, уряд спочатку планував виділити загалом 6 млрд грн - 3 млрд до кінця року та ще 3 на початку 2022 року.

Нагадаємо, 15 листопада, президент Володимир Зеленський анонсував програму підтримки креативного, спортивного і транспортного секторів економіки: українці, які щепилися двома дозами вакцини від COVID-19, зможуть отримати по 1 тис. грн.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль уточнив перелік послуг, за які можна розплатитися цими виплатами.

У Мінекономіки розповіли, що гроші можна буде отримати в грудні 2021 року.