Уряд додатково виділить 8 млрд грн на виплати "тисячі Зеленського"
Уряд планує збільшити загальну суму виплат за повну вакцинацію від коронавірусу, це питання має розглянути Верховна Рада найближчим часом
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну у четвер, 2 грудня.
"Мета програми - підтримати бізнес і простимулювати вакцинацію. Оскільки очікуємо збільшення звернень, то прийнято рішення збільшити суму, спрямовану на виплати до 8 млрд грн. Найближчим часом Верховна Рада повинна розглянути це питання", - заявив він.
На програму заохочень для вакцинованих громадян та галузей бізнесу, що найбільше постраждали від пандемії, уряд спочатку планував виділити загалом 6 млрд грн - 3 млрд до кінця року та ще 3 на початку 2022 року.
- Нагадаємо, 15 листопада, президент Володимир Зеленський анонсував програму підтримки креативного, спортивного і транспортного секторів економіки: українці, які щепилися двома дозами вакцини від COVID-19, зможуть отримати по 1 тис. грн.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль уточнив перелік послуг, за які можна розплатитися цими виплатами.
- У Мінекономіки розповіли, що гроші можна буде отримати в грудні 2021 року.
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